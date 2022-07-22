俄羅斯和烏克蘭均為糧食出產大國，交戰5個月至今導致糧價不斷飆升。聯合國擔心全球糧荒日益嚴峻，數月來與土耳其奔走牽線，終於在22日讓俄烏坐下來簽署有關糧食出口的協議。俄國防長紹依古表示，數日內釋出烏克蘭穀物的條件「已經到位」。由於兩軍仍在烏東頓巴斯地區激戰不已，雙方代表拒絕同桌，兩國國旗亦不相臨。

烏克蘭黑海港口遭俄羅斯軍艦封鎖，加上烏軍在當地海域佈下水雷，數十艘船隻擱淺，多達2200萬噸的小麥和其他穀物無法出口。在聯合國祕書長古特雷斯與土耳其總統艾爾段見證下，紹依古與烏國基礎建設部長庫布拉科夫22日於伊斯坦堡分別與聯合國簽署有關糧食出口的協議。

根據協議，俄烏同意於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，包括運糧船隻地貨物裝卸、武器排查、航運路線等，由四方共同監督。協議涉及的港口包括敖德薩（Odesa）、切爾諾莫斯克（Chernomorsk）及尤日內（Yuzhny）。附帶協議明確指出，涉及的商業和民用船隻以及港口設施不會受到攻擊。

聯合國高級官員表示，協議自23日起120天內有效，有望滾動續簽，而第一批糧食在幾周內就可運出，之後估計每月能有500萬噸烏克蘭穀物和其他食品輸送至世界各地。官員補充，港口的這些糧倉騰出空間後，又可存放新收穫的穀物。

「這項協議取得不易，」古特雷斯感謝俄烏雙方，為所有人的共同利益克服障礙、擱置分歧。他說：「今天，黑海上有一座燈塔，在世界無比需要的時候帶來希望、帶來可能、帶來慰藉。」他表示，這項協議將有助穩定全球糧價，拯救「處於破產邊緣的開發中國家與飽受飢荒的人們」。

艾爾段則感謝國際社會的支持，稱這項協議防止了「從非洲到中東、從美洲到亞洲」世界各地數十億人口面臨的糧食危機。