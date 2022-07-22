COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多，美國兩任總統川普和拜登前後都確診，但拜登確診後週遭反應相對平靜，相較川普時期的緊張，彰顯對抗疫情已有長足進步。

法新社報導，拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）都屬於高齡男性，拜登79歲，川普確診時是74歲，代表他們的染疫死亡風險是年輕族群的好幾倍。

兩人染疫時空背景的主要差異，包括疫苗的研發和治療方法的效力，以及期間病毒的突變使得病情嚴重程度降低。

● 川普的「大雜燴式」療法

川普在2020年10月總統大選競選連任期間確診，當時他在推特（Twitter）公布染疫的震撼彈消息，引發全球股市重挫。

那時候距離疫苗問世還有2個月，而川普的年紀、體重和生活型態，都令他出現染疫最壞結果的風險格外高。

那年夏天，川普一直對支持者淡化病毒的嚴重程度，還嘲笑民主黨對手拜登戴了口罩。

川普確診後，搭乘醫療直升機前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受氧氣治療。他的醫療團隊其後發布的病況更新，內容模糊甚至有時自相矛盾。

當時治療川普的醫師選擇用「大雜燴式」療法，用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）、類固醇和單株抗體對他進行治療，這些療法當時仍處於試驗階段。

亞利桑那州土桑市（Tucson）的醫院內科醫師海恩茲（Matthew Heinz）告訴法新社，他認為川普當時「病得非常、非常嚴重」。

海恩茲說：「我之所以知道，是因為他看起來就像我後來病逝的COVID-19病人。」他指的是川普從醫院返回白宮後，擺姿勢給媒體拍照，顯得呼吸困難的畫面。

● 拜登的疫苗接種和服用抗病毒藥物Paxlovid

反觀拜登，他到目前為止症狀輕微，只有疲倦、流鼻水和偶爾乾咳。拜登也表達樂觀，在推特發文表示自己「狀態很好」，還發布簡短影片，在白宮的陽台上微笑。

美國目前疫情的大環境，也與川普染疫時大不相同。

美國單日死亡病例數已由去年1月一波疫情高峰時的3300人左右下降到數百，高度有效預防重症的疫苗也已廣泛可供接種。

拜登已經打了2劑疫苗和2劑加強劑，儘管他接種最後一劑疫苗的免疫效力已經減弱，但流行病學醫師恭德（Celine Gounder）告訴法新社，「真正重要的是潛在的免疫記憶」。

雖然無法預測個別病例發展，但官方數據顯示，即使在目前一波Omicron變異病毒株亞型BA.5流行下，接種疫苗和持續接種追加劑，仍能繼續防止染疫住院和死亡。

此外，拜登還服用美國藥廠輝瑞（Pfizer）的抗病毒藥物Paxlovid。這款藥改變局勢，不僅因為它在預防住院方面有高達90%的效力，還因為它是易於服用的藥丸形式。

另一方面，目前全球盛行的病毒株與2020年截然不同，是Omicron變異株的亞型，較容易在上呼吸道擴散，而不是容易導致重症的肺部。

海恩茲表示，目前他的COVID-19病患大部分是因為其他問題前來就醫，然後偶然發現確診。

● 民眾態度轉變

大眾對於COVID-19的態度已經改變。

川普確診那段時期，美國民眾對疫情態度嚴重分化，自由派人士的行事較謹慎，保守派則認為防疫措施侵犯個人自由。

因此川普確診後，遭到反對他的人士某種程度輕視，認為「早就告訴你了」。當時確診的人仍被冠上「冠狀病毒白癡」（covidiot）的稱號。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security，CHS）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，這種態度是錯的。

他告訴法新社：「染疫真的永遠不應該被視為道德淪喪。這是一種很有效傳播的呼吸道病毒，基本上是社交互動當中一直存在的風險。」

事實確實如此。根據一項政府研究，到了今年2月，大約60%的美國人口有感染過COVID-19的證據，比例現在很可能還要更高。