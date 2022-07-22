幣託科技雄心打造通路覆蓋量最大的虛擬貨幣生活圈，意外遇上內部問題，外傳為經營權爭奪，對幣託科技的企業商譽著實造成影響，幣託集團負責人鄭光泰22日在幣託官網公告一封給會員的信，說明該事件已完全落幕，感謝會員的長久支持，由衷感謝！

鄭光泰在信中表示，經過此次事件，原先有爭議的「英屬維京群島商幣託科技有限公司台灣分公司」負責人，現在已正式更名為幣託科技營運者、也就是創辦人自己「鄭光泰」，所有股份已全數歸幣託科技持有，「我們將會持續確保公司營運、會員交易與資金安全無虞。」

該公司營運至今已邁入第8年，外界多以「幣託」簡稱之，目前集團擁有超過78萬名會員，為全台首家實名制之交易所，亦是採取與實體通路合作的拓展模式，和全家、中華電信等企業共同推出更多深度服務。

幣託集團藉此向會員們喊話，希望持續給予幣託科技信心與支持，期許與幣託共同開拓「數位資產」新商機，致力朝多角化營運與發展。