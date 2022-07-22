台股22日萬五衝關未成，但有德記（5902）、北極星藥業-KY（6550）及晉弘（6796）等3檔個股，逆勢創新高，其中，北極星藥業-KY及晉弘是今年6月剛上市的新生力軍，展開強勁的第二波蜜月行情。

德記於1998年上市，22日股價逆勢刷下32.9元歷史新天價，股價上漲2.81％；北極星藥業-KY以82元於6月6日上市，22日股價收在124.5元上漲5.06％；晉弘於6月1日以46元上市，22日收120元大漲7.62％。