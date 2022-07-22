台股22日有宏達電（2498）、潤泰新（9945）、三商壽（2867）3檔個股，爆歷史新天量，當沖客大玩沖沖樂，22日當沖占比各衝高至77.22％、58.43％及79.02％，是推升個股成交量寫歷史新高的主要推手。

台股22日萬五衝關未成，但成交值溫和放大至2,656億元，當沖客貢獻不小，據統計，22日台股整體當沖買+賣金額放大至2,327.55億元，當沖占比再推升至43.81％，為近期來新高。個股更有精彩的表現。

宏達電22日股價收在64.7元跌1.37％，成交量爆增至27萬3,509張，日增51.4％，成交值達183.6億元。當沖客扮量能大增的重要推手，當沖量達21萬1,207張、當沖占比77.22％。

潤泰新股價收在58元下跌2.03％，成交量達10萬2,806張、日增13.87億，成交值58.62億元。當沖量達60,068張，占比達58.43％。

三商壽因上半年慘賠，股價跌到6.33元，不過，股價則呈現利空出盡、上漲2.93％，成交量達64,596張、日增4.61倍，成交值為4.05億元，當沖量達51,044張、當沖站比直逼八成大關，來到79.02％。

投資專家表示，上市櫃公司第二季財報即將於8月中旬公告，財報最後結果「醜媳婦也要見公婆」，營運不振或碰觸資產減損等地雷將在近期陸續見真章，在財報公布前後，市場戒心較高，預期只要一有風吹草動，投資人多不願留倉，反而樂意當沖避險。