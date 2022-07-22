受惠於新冠疫苗熱銷，收入暴增的莫德納高階主管與員工相繼在公司總部波士頓附近砸重金買房，也帶動當地豪宅市場買氣暢旺。

曾經乏人問津的波士頓豪宅大廈St. Regis Residences在2021年底突然變的炙手可熱。根據該豪宅銷售主管安裘莉妮（Cathy Angelini）透露，這些高檔公寓的買主多是莫德納員工。這也凸顯成軍十多年的莫德納在新冠疫苗大賣加持下，終於在2021年迎來它首次出現獲利的一年，也促使收入激增的員工在波士頓購屋的意願大增。

為加快生產疫苗，原本2019年底在波士頓約有830名員工的莫德納，隔年又增聘470人，之後它還宣布加速產能計畫與擴大研發中心。到2021年底，莫德納已有2,700名員工、薪水中位數約為133,074美元。如今該公司員工數已增至3,200人。

根據該公司財務資料顯示，莫德納2019年營收雖然有6千萬美元、不過依然虧損5.14億美元。但在疫苗推出後，2021年營收已增至185億美元、淨所得則是超過120億美元。此外股價也從2020年3月的28美元附近狂飆到2021年8月的歷史高點497.49美元。

莫德納獲利遽升與員工人數增加，也帶動波士頓與附近區域的不動產、特別是豪宅的交易件數遽增。Coldwell Banker不動產公司主管歐安尼（Lori Orchanian）把此現象稱為「莫德納的月環效應」。

根據Redfin不動產仲介公司的資料顯示，在2022年6月，波士頓的豪宅銷售價格中位數為220萬美元，分別較2021年6月與2020年6月高出15.79％與30％。

然而紐約大學史登商學院不動產金融研究中心負責人宣登（Sam Chandan）還認為，大企業對房市拉抬的直接效應，不僅僅限於在總部附近，甚至在通勤距離範圍的次級地區也將跟著受益。