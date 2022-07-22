民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，台大已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定。前立委林郁方表示，這次論文門若沒有得到公平合理的處理，帶著全家老老少少上街頭；前民進黨立委沈富雄則表示，民進黨沒有一個人講林智堅「沒有抄襲」，因此他就不用費力氣去帶隊遊行。

林郁方22日在政論節目《少康戰情室》認為，林智堅的台大國發所論文跟調查局余同學的論文，重叠度是超過90%。這兩篇論文攤開來，任何有良心的人只要看一分鐘，會發現抄到連錯字都抄，這樣子如果可以被原諒，林智堅可以過關，今後民進黨就目中無人了，認為怎麼弄都可以。

林郁方更氣憤表示，只要林智堅論文門沒有得到公平合理的處理，一旦沈富雄帶隊上街頭，他絕對出錢、出力，帶著全家老老少少，全部上街頭。

沈富雄對此指出，到目前為止，所有民進黨人，不管在任何節目、在任何場合，從來沒有一個講林智堅「沒有抄襲」，他們只有說，如果有抄襲的話，不曉得誰抄誰，他們還說，這個是倫理的問題，跟政績的好壞和選舉沒有關係。

沈富雄接著表示，民進黨沒有一個人講林智堅「沒有抄襲」，因為這樣，他就不用費力氣帶隊遊行，因為大家都已經默認有抄襲，他們卻硬要拖、硬要拗，看能不能拗過去。