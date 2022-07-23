台大名譽教授賀德芬接受中時新聞網專訪。（取自中時新聞網）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌論文抄襲一事，台大名譽教授賀德芬砲轟「台大國發所在做什麼？」也質疑陳明通，製造了多少的碩士？怎麼對學生負責？要不要下跪道歉？她也勸林智堅，「好好認錯，以誠信待人」、「不要去學蔡英文！」

賀德芬今（22）日接受中時新聞網《政風雲》專訪時砲轟，「台大國發所在做什麼？我覺得很羞恥，這是我作為台大人，我覺得很多地方對不起社會！」台大容許這樣一個研究所存在很久了，它前身叫做三民主義研究所，當時教改的時候，一直主張要撤這個研究所。

三民主義研究所是不是很像凱達格蘭學校或者像國民黨的實踐研究院？裡面強調黨的意識形態，跟學術沾不了邊。以前三民主義統一中國，三民主義還非常了不起，現在還有人要敢拿這個作為他的研究？

賀德芬也質疑陳明通，製造了多少的碩士，為什麼這些碩士一概都是政界的政客？真的在傳授學問嗎？政客需要有學位嗎？打著學術的招牌，賤賣學術靈魂。指導教授有沒有責任，真的做一個完整的學術指導？還是一種買賣？一種詐欺？怎麼可能指導這麼多人？內容禁得起考驗嗎？把國家的前途、學子的前途放在什麼地方？

國安局長陳明通。（本報資料照）

她喊話，「陳明通請你出來，你怎麼對你的學生負責？」林智堅將來在政治上碰到這樣的阻礙，陳明通要不要下跪道歉？怎麼教出這樣的學生？今天還有臉講這種話？連基本的學術都不懂？連最基本的倫理都沒有？學生論文互相抄來抄去，還出來替他掩飾？「教不顏、師之惰」老師做了什麼示範？天天忙於政務，還可以指導這麼多學生？

林智堅。（資料照片）

賀德芬也提到林智堅，「你以為告就表示你清白？不要把老百姓當白痴！你去告了之後，結果我也不相信，反而壞了你的政治前途！」因為現在司法沒有公信力，因為會吃案，天下大忌都敢做，誰還相信司法？請不要在浪費公帑，「你真的還要有政治前途，好好認錯，以後再也不做這種事，以誠信待人。」「我不在意林智堅有沒有學位，你的誠信今天被人家質疑，你對你誠信負責就好」，「你不要去學蔡英文！」

賀德芬最後批蔡英文罪大莫及，把國家搞成這樣，把司法搞成這樣，卻還在操控黨內選舉、黨政軍媒、1450、網軍，這都是她將來歷史留下來的紀錄！