近年來，全球投資趨勢分為三大標的，分別是「股票」、「房地產」及「藝術品」，當前，中華民國畫廊協會於今年甫落幕的台中藝博會中，特別舉辦了一場藝術講座，從藝術資產管理的角度切入國際趨勢，並邀請理財周刊總經理許洛婕談藝術品成為資產配置的可能性與方向，帶領大家深入淺出理解藝術購藏。

「好眼力」是用腳逛出來的

依照《理財周刊》讀者調查報告，現行具投資能力的群眾年齡層介於三十至六十五歲之間，男女各佔50%，絕大多數是在職場上有些經驗、企業中高階主管，或股市投資者，都是有些閒錢可以做投資，即便是目前還在職場打拚的上班族，也都具備投資的概念，從讀者輪廓擴大來看，要從股票轉到藝術品的投資也就相對容易。以下可以從四方面來說明：

一、股票是短線投資、藝術品是長線投資：

股票和藝術有相似處，也有不同處，相同之處在於，投資股票和藝術品，都必須很用力地做功課，而藝術品的知識，涉及到藝術史、藝術鑑賞、藝術家生平、藝術家的知名度等等，所牽涉的層面又比股市複雜。

不同之處在於，股票可以用數學的方式，譬如本益比、股價淨值比算出合理的股價，但藝術品非常的主觀，無法用公式算出，只能由市場機制及交易經驗衡量，因此往往造成藝術品的價格難以評定，有些人花了數百萬元買一件藝術品，但市場並不青睞這樣的作品、畫風，賣不出去，套在裡面好幾年，最後可能賤價求售，賠上一大筆錢。

坦白說，用投資股票的方式來投資藝術品不容易成功，原因在於，股票屬於短期操作，股市的震盪起伏可以讓投資者在三、五個月獲利，甚至現在有當沖，可以在一天之內暴賺，但是藝術投資比較趨向於「價值投資」，一件藝術作品增值，可能花上八年、十年或二十年之久，沒有人能說定，因此，比較屬於長期性的投資，這就考驗投資者鑑定藝術的知識、眼力和當下購買的魄力。

我們比較建議的是，投資藝術品，先從收藏開始，不要急於想賺錢，用賺錢的心態，就有可能買到價值不高的藝術品，或者贗品。進一步來說，要收藏，就要做功課，鑽研藝術家、藝術品，了解背後的價值，可能是這位藝術家具有跨時代的意義，或畫風影響多人，或是色調、題材等別樹一幟，從欣賞、收藏自己看得懂、自己喜歡的藝術品開始，比較能持久，每天掛在牆上欣賞值回票價，且不會被別人牽著鼻子走，買到不好作品。

當然，要提升自己藝術的鑑賞力，就必須勤走動，俗話說，「好眼力，是用腳逛出來的」，勤逛美術館、畫廊、藝術博覽會、拍賣會，多結交畫廊的藝術經營者，與藝術家交談，或與同好交流，都可以提升藝術的鑑賞力，了解目前藝術市場的行情。

收藏考驗投資者鑑定藝術的知識、眼力和當下購買的魄力

二、長期投資藝術品報酬更高：

國際藝術品的價格在這四十年當中，保守估計漲了1000%以上(相當於十倍)！除此之外，最近幾年以來更顯示持續增長25%以上。

如果把藝術品當作短期投資的話，它是高風險投資，在短期內，藝術品市場與其他資產類別相比波動是比較大的。但是從長期來看，藝術品投資帶來的年均收益卻名列前茅。

有一位畫廊總經理就曾有過這樣的教訓。台灣前輩畫家陳澄波一幅《嘉義公園》早年曾以定價180萬元，底價135萬元擺在他畫廊裡出售。一位收藏家願意花130萬元購買，再多的錢都不願花。後來這幅畫被拿到蘇富比拍賣，國巨董事長陳泰銘大膽以八百多萬元買下，十年間，這幅畫身價已高達三千萬元以上。當年捨不得多花五萬元的收藏家懊悔不已，這位總經理也後悔自己沒有出價收藏。

藝術投資並非遙不可及

三、藝術投資分能力、分階段：

經常在新聞看到知名的企業家，如林百里、曹興誠，他們在事業成功之後，都轉戰藝術收藏，一來是有錢有閒，怡情養性、培養自己的愛好，二來透過藝術投資賺錢，他們一出手可能是千萬、上億，如2017年，香港蘇富比以十億元拍出曹興誠的一只北宋朝汝窯，刷新拍價紀錄，這讓口袋不深的小資族望塵莫及，只覺得藝術投資非常遙遠。

事實上，藝術品跟股票一樣，有分能力和階段，一張大立光199萬買不起，那麼就買同樣價值不錯的玉晶光44萬，一張台積電50萬買不起，就買世界先進7.3萬。

今年五月，趙無極的一張大幅畫作《29.09.64.》拍出2.78億港幣(折合新台幣8.8億)，常玉的作品《八尾金魚》6.2億元成交、《綠色背景四裸女》以近十億元台幣成交，這些藝術市場的「大型權值股」都已經高不可攀，一般民眾可以轉「中小型股」來發展。

當然，投資股票的族群，身邊可能有數十萬，甚至數百萬的閒置資金可以隨時動用，可以選擇「中小型」股藝術家或藝術作品來投資。「中小型股」的藝術家，目前大都還在世，並活躍於當代藝壇，時代背景和作品風格，或許比較能體會，並且容易收藏入手。

譬如說，席德進《瑞濱海岸》110萬起拍至288萬成交，出版完整的《水田》以50萬起拍，直追至23口激烈出價，最後以300萬成交；日本當代藝術家六角彩子的《小紅洋裝》、《花園女孩》經過20口激烈競價，最後兩者皆以高於預估兩倍價格台幣144萬元成交，對於股票族來說，百萬元即可收藏，後來增值的空間還很大。

當然，台灣當代水墨畫家丁泉雄、劉國松、廖繼春、陳澄波，他們的作品都已來到千萬元的高價，他們的弟子及畫作目前在藝術圈活躍，多半有不錯的表現。

至於初入藝術市場的年輕人，如果百萬價格的藝品畫作仍太高，那麼還可關注現在的新銳藝術家，他們的作品都在少則三、五萬，多則數十萬起跳，只要了解關注新銳藝術家的發展潛力，也是一個不錯的投資選擇。

四、彰顯身分地位，同時有避稅的效果：

過去藝術品的課稅，是納入綜合所稅制，賦稅非常重，但是從2021年5月21日採新版「文化藝術獎助及促進條例」的分離課稅制，也就是說，依給付成交價款6%之利潤率扣繳20%稅款，實質稅率為1.2%。舉例來說，假設一件藝術品賣出後成交價1200萬，則實際課稅為1200萬×6%×20%=14.4萬，需繳14.4萬的稅。

另外，藝術品可以不列入遺產稅，稅法規定遺產中有關文化、歷史、美術的圖書物品，只要繼承人向稽徵機關聲明登記，就可以不計入遺產總額，譬如說，Ａ先生過世，遺留給後代的遺產有二億，其中有一億是屬於藝術品的價值，在申報遺產稅時，就可不計入，但是後代若將這一億元的藝術品變賣轉讓，還是必須補繳遺產稅，這點必須特別留意。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1143期》)