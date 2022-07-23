一天跑步100公里，對一般人來說，簡直比登天還難；但美國紐約有場超級馬拉松比賽，要在這個條件下連續跑上52天，全世界只有51人順利完賽，其中一位、也是亞洲唯一一位，就在台灣，他叫羅維銘。

今年58歲的羅維銘，2002年自陸軍特種部隊退伍後，展開20年的馬拉松生涯。他曾於2014、2019年兩度赴紐約參加10日賽，去年首度挑戰3100英里至高紀錄，最終以48天11小時52分鐘1秒完成賽事，成績僅次於義大利跑者，在歷來所有完賽選手中名列第25。

「超越自我3100英里跑挑戰賽」（Self-Transcendence3100 Mile Race），是世界上距離最長的國際馬拉松賽事，今年邁入第26屆，自9月5日開跑至10月26日，賽程52天，全球共有14名超馬好手獲邀參賽，台灣選手除了「超馬老爹」羅維銘外，還有第一次參賽的楊皇蘭。

赴美參賽倒數 羅維銘挑戰自我

距離賽事不到兩個月，羅維銘目前正在進行連續28天的自主訓練，每天給自己12小時、跑80公里，地點大多在社子島河濱。談起今年二度參加「3100英里跑」的心情，羅維銘表示，目標當然是冠軍，但因為自己去年的平均每日里程是102公里，今年只要超越102，就已經有所突破。

被問到第二次參賽會不會緊張？羅維銘笑說「第一次比較緊張」，雖然跑者彼此之間存在競爭關係，但最重要的是，每個人仍專注在突破自我。羅維銘認為，人的身體彷彿就是一個宇宙，要能長久跑下去，得先遵守一個大前提：懂得自我控制。

追求進步是一種選擇，但要在能力許可且安全範圍內盡力去做。羅維銘提到，做完選擇後要設立目標，設立目標之後才有動力，這樣就不會迷失方向，只怕無法「自律」。一旦夠了解自己，保持運動習慣的身體，自然就會形成一個很棒的循環。

58歲跑超馬 羅維銘「使命感」盼提攜後進

另外，羅維銘還有一點讓人意想不到的是，他是一位蔬食者。一般人可能會覺得，運動員如果不吃肉，怎麼會有力氣訓練？其實不然，羅維銘完全可以打破這個刻板印象。他說，只要好好搭配飲食，吃蔬食並不會營養不足，一開始秉持著環境友善的理念開始嘗試，吃到現在，發現是個非常好的決定。

至於為什麼會想跑3100英里賽？「其實就是一種使命感」，羅維銘指出，既然自己有能力，在這個年紀還有辦法如此運動，那就應該繼續跑，而且要跑得遠。雖然有時候也會覺得很累、想放棄，但轉個念正向思考，對現狀抱持感恩、惜福，希望藉由自己親身參與，帶動更多年輕後輩一起加入路跑行列，傳承這項富有意義的運動。

本文作者：採訪中心

(本文摘自《理財周刊1143期》)