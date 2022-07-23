太空人的性需求逐漸受重視，但面臨的挑戰可能超乎想像。一名美國國家航太總署（NASA）工程師被問及這方面的問題，從他的回應可得知，太空人被禁止在宇宙中自慰，因為漂浮的精子會「自尋出路」，一次就會使三個女太空人懷孕。

在美國知名主持人的康納歐布萊恩主持的「Needs A Friend」Podcast節目中，NASA工程師史邁斯（Smythe）被康納問到，是否曾送色情片上太空，協助太空人解決性需求。他回答，「不，沒有」。

康納接著問，「色情片在無重力空間有發揮作用嗎？它無所不在」；史邁斯解釋，「這樣可能一次就會讓三名女太空人懷孕，它們會自尋出路」。《每日星報》報導指出，因為任何漂浮的精液可能造成女同事的「困擾」，所以在無重力的環境中，男太空人被禁止自慰。

報導稱，人類對月球和火星等太空探索計畫越來越頻繁，停留太空時間也越久，NASA正致力研究在太空中進行性事的可行性。加拿大學者也贊同這部分領域的研究，因為這對更加深入太空，甚至是定居星球都至關重要。

事實上，航太科技的進步已經能夠成功將太空人送上宇宙，但若以進入星際旅行、定居，甚至是繁殖為前提的話，人類對性愛的需求不可忽視，近幾年不斷有研究員呼籲各大太空組織，性需求的釋放必須被正視。

不過其中挑戰非屬不同於地球的「低重力空間」最為艱鉅，失重的狀態下，將改變人體激素平衡，影響包含降低性慾等，且稍微輕觸可能就會把對象推向遠處。