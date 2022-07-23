女藝人李亮瑾2019年跟張峰奇結婚後，去年生下一子，今年喜懷上第2胎，儘管40歲懷孕頗有負擔，但對她來說根本是老天爺送的禮物，至今已經懷孕8個多月，挺著孕肚辦事很不方便。不過她很感謝周圍的人，無論是搭捷運時身體不舒服，或去銀行借個廁所一用，都能獲得善心人士協助，她都記在心裡頭。

今(22)日下午李亮瑾透露，自己平時習慣有些粗魯，常常會忘記懷孕一事，通常都是感到不舒服摸了肚子，才想起來正在懷孕中。最近她分享有一次搭捷運趕上車，肚子卻突然不自覺宮縮，哪知上車後滿滿都是人潮，有位不是坐在博愛座的好心小姐，撞見她可能有不方便之處，起身讓座讓她可以立刻坐著休息。

另一方面，李亮瑾需到銀行處理事情，不過她因為懷孕經常頻尿，儘管預見可能性渺茫，還是詢問行員能否借廁所，「沒想道(到)行員看我大肚子，就帶我去員工洗手間，她怕我不舒服」她也補充道，因為一直帶著口罩，沒人認出她就是李亮瑾本尊，卻受到社會許多人禮待自己，直喊感動：「我覺得我生活的地方很美」。

李亮瑾透露，肚裡嬰兒應再一個半月就會出世，網友見她辛苦紛紛寫下留言：「漂亮媽咪外出搭公共運輸工具要注意安全」、「還是要帶峰奇老公在身邊才能保護妳」、「出門多喝水別中暑了，顧好自己跟寶寶唷」、「最近天氣較熱，出門在外記得遮陽」、「開心就好很美麗的」洋溢著對孕婦的關懷之心。