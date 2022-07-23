國家人權委員會為推廣人權教育意識，舉辦「PAINT FOR HUMAN RIGHTS-2022年人權海報設計競賽活動」，首獎獨得獎金20萬元，報名期間為即日起至9月4日止，歡迎各界設計好手參與，共同繪出人權普世價值！

為了普及人權理念，拉近民眾與人權距離，國家人權委員會希望民眾透過海報設計的創作過程，深刻了解人權的理念及價值，並藉由設計主題及創作說明，將人權理念具體化，並且透過欣賞人權海報，提升臺灣各界對人權的認識。

「2022年人權海報設計競賽活動」的參賽者分為「社會組」、「學生組」兩組競賽；社會組為年滿18歲以上具有中華民國國籍者；學生組為具有高中職以上在校學生（含外籍學生等）。

競賽以「人權」為主題，將人權議題融入想像力、創造力轉化成為關注人權的海報題材。邀請有志參與的設計好手，藉由電繪海報設計，展現人權議題的構思，推進各界重視人權議題的觀念。相關人權創作主題，歡迎參考活動網站(http://nhrc-postercompetition.net)「人權教育」專區，找尋你所關注的人權議題！

國家人權委員會徵件宣傳海報。（取自官網）

頒獎典禮將於12月舉辦，各組有金獎20萬元1名、銀獎15萬元2名、銅獎10萬元3名、佳作2萬元20名及評審特別獎1萬元5名。

預計11月1日將於活動網站公布入選作品，並且同步舉辦「人權少不了你！填寫心得拿好禮」活動，廣邀民眾一同欣賞、填寫心得，將人權意識融入藝術賞析中，分享對人權的認識，促進人權教育推廣與交流，普及人權理念，前500名可以獲得限量好禮！