台灣面臨炎熱酷暑，22日全台最高溫來到破紀錄的42度，曝曬在陽光下的汽車內溫度更是可能來到兩倍，直接變成現成烤箱，讓許多車主上車時總是痛苦不已，還沒啟動就滿頭大汗，對此專家就傳授3個動作，可以讓車內溫度短時間內快速下降。

車內溫度熱到坐不進去，網路上盛傳酒精以1:10比例混水，噴灑在車內可快速降溫，但專家指出，這個方法雖然可以降溫，酒精卻會對皮革造成損害，想用此做法必須用專用的降溫劑比較OK。

中天新聞報導，汽車百貨專員郭柏暘指出，想要快速排除車內熱氣，首先先打開車門，接著打開對面的另一扇門，進行搧風動作5次，若車位太窄，則可以將四扇車窗全打開來取代。

第二個動作，上車後先把冷氣的外循環打開，等待大約一兩分鐘，最後一個動作則是打開內循環，形成對流後，熱氣就能順利排出，實際測試，完成以上三個動作後，車內溫度從原本的42度降到了36度。

各地面臨極端高溫，車內溫度往往更是高出許多，日前才傳出美國一名粗心父親，熄火下車後把3歲兒子留在車上6小時，男童因而被活活熱死。根據美媒報導，當地當天氣溫來到攝氏38.1度，推算過後車內溫度高達77.8度，導致男童根本連呼吸都有困難。