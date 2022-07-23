共機頻繁擾台，兩岸處在近40年最緊張的時刻。針對兩岸是否「必有一戰」？資深媒體人陳文茜指出，台灣人民都很害怕戰爭發生，民進黨也不會宣布台獨，因此，很多政客宣稱的「為了台灣不惜一戰」，更不值一信。

根據香港《中通社》22日報導，陳文茜出席香港書展的講座時，有讀者問到，現在台海被視為「全世界最危險的區域」，兩岸是否「必有一戰」？陳文茜回應表示，台灣人民都很害怕戰爭發生，總統蔡英文也怕，她極力避免兩岸爆發軍事衝突的可能性。很多主張台獨的綠營政治人物，喊著「台灣意識」，要全力推行「本土主義」，其實是利用這種政治主張來輕易贏得選舉，奪取執政權。

陳文茜認為，民進黨只是想坐穩執政黨的椅子，享受權力帶來的無上榮耀。因此民進黨不會宣布台獨，很多政客宣稱的「為了台灣不惜一戰」，當然也不值一信。

陳文茜甚至指出，兩岸走到現在這樣的局面，美國在背後的推波助瀾不容忽視，當要與中國大陸加強對抗、展現強硬立場的時候，美國便會把台灣擺上檯面，無奈的是，台灣無法對美國說「不」。