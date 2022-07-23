地上不僅有車輛殘骸亦布滿大量廚餘及油水汁液。（杜宜諳攝）

地上布滿大量廚餘及油水汁液，現場味道極為濃郁。（杜宜諳攝）

消防人員抵達後迅速以破壞剪協助張姓駕駛脫困。（杜宜諳攝）

消防人員踩過滿地殘渣油水將張姓駕駛抱至擔架上。（杜宜諳攝）

松江路與長春路交叉口有明確禁止左轉標示。（杜宜諳攝）

廚餘車一路撞向松江路152號前樑柱，並將路徑上的郵筒及燈桿撞倒。（杜宜諳攝）

計程車擦撞後打橫卡在公車專用道分隔島上。（杜宜諳攝）

台北市松江路與長春路口23日發生一起車禍，一輛廚餘車與計程車在長春路交叉口擦撞後，撞向152號前樑柱，廚餘車張姓駕駛一度受困車內，所幸在警消協助脫困後送醫救治，詳細肇事緣由仍待後續釐清。

張姓廚餘車駕駛在凌晨0時45分許自松江路北往南直行時，與在松江路南往北迴轉、陳姓男子所駕駛的計程車於長春路交叉口擦撞，撞擊力將兩車分別彈開，計程車打橫卡在公車專用道分隔島上，廚餘車則一路撞向松江路152號前樑柱，並將路徑上的郵筒及燈桿撞倒，車上廚餘桶翻倒在人行道上，地上不僅有車輛殘骸亦布滿大量廚餘及油水汁液，現場味道極為濃郁。

張姓駕駛一度因駕駛艙退縮而受困車內，警消獲報後立即趕往現場搶救，消防人員抵達後踩過滿地殘渣油水，迅速以破壞剪協助張姓駕駛脫困，張姓駕駛脫困時意識清醒僅雙腳擦挫傷，隨後送往馬偕醫院救治；計程車上乘客僅受輕傷先行離去，陳姓司機則為頸部及雙手挫傷一併送往馬偕醫院就醫。在松江路與長春路交叉口有明確禁止左轉標示，詳細肇事緣由仍待後續釐清。