僵持已數月之久的俄烏戰爭自7月中以來出現明顯的變化，俄軍數名高級軍官陣亡，多處彈藥庫被毀，組織幾次較有規模的進攻都未能獲得戰果。從俄方與烏方傳出的消息認為，除了來自全球各國的軍事裝備支援之外，美國提供的海馬斯（HIMARS）系統正在改變戰局。由於戰果極佳，美方已決定再增添數套海馬斯系統援助烏軍，近期內可能就會見到俄軍與烏東親俄部隊將在烏軍發動的積極攻勢下出現明顯敗退。

As a result of the precise Ukrainian HIMARS GMLRS strike several days ago in the Kherson region, the ENTIRETY of the 20th Guards Motor Rifle Division command has been KIA.



FOUR Colonels are dead in just one strike, confirmed by Russian sources. pic.twitter.com/UblcKZveVT — Arrow Intel (@IntelArrow) July 12, 2022

烏軍獲得美國援助的M142高機動性多管火箭（又稱海馬斯）系統後，在一周前發動初步攻勢，首戰即已發揮強大的戰力，除了殲滅一個俄軍指揮中心之外，俄軍22集團軍總參謀長Nasbulin少將與第22摩步旅的上校旅長、上校副旅長、中校作戰部長、中校砲兵指揮官等共5名高級軍官都因此陣亡，另外有約30個指揮所與20座彈藥庫被摧毀。俄烏雙方近期只有零星戰鬥，雙方大多以遠程火箭彈與砲火相互攻擊，但是獲得的戰果差異極為驚人。

烏軍的豐碩戰果絕大多數是由美國提供的12套海馬斯系統斬獲，消息傳出後烏克蘭與西方國家都非常振奮。美國國防部長奧斯丁不僅公開表示要「為烏克蘭人起立鼓掌」，22日更宣布將再增加4套海馬斯系統、數百枚海馬斯使用的GPS精準導引砲彈以及4套NASAM防空系統，同時還訓練200名烏克蘭軍人操作海馬斯系統。

美國防部長奧斯丁表示要「為烏克蘭人起立鼓掌」，更宣布將再增加4套海馬斯系統、數百枚海馬斯使用的GPS精準導引砲彈給烏軍，同時還訓練200名烏克蘭軍人操作海馬斯系統。（圖／美聯社）

在烏軍宣佈海馬斯系統初期戰果之後，俄羅斯國防部發言人科納申科夫在戰情簡報中宣稱俄軍已擊毀烏軍2輛海馬斯。但是俄羅斯私營軍事承包商瓦格納集團分析師在接受採訪時表示，戰爭期間親俄組織所發佈的訊息都不太可靠。從俄羅斯宣傳系統的習慣來看，有關烏軍向俄軍轉賣法國凱撒自行榴彈炮和美國海馬斯系統的消息，顯然都是虛構的。因為俄方如果手上真有這樣的東西，不會連一張稍為清楚的照片都沒有。網上還有俄軍擊毀海馬斯的照片，最後也證實僅是一輛載運木材用於加固陣地的卡車。如果真有傳言中的戰果，不會只有模糊的拼接照片，肯定會天天拿著大量清楚的照片來宣傳，這個不用懷疑。

另一位擁有2.5萬名粉絲的俄羅斯著名軍事博主羅曼．沙朋可夫（Roman Saponkov），也在Telegram頻道上分享他目睹海馬斯轟炸的過程。他說，砲擊位置距離他很近，看到大概有5-6枚火箭彈，可以很誇張地說，落點都集中在大約手上一枚硬幣大小所能遮蓋的地方。現場也看得到烏軍颶風火箭彈，但都呈大片扇形分佈在田野裡，其中還有些未爆彈。相較之下，海馬斯無與倫比的精準度實在令人印象深刻。

Russian Roman Saponkov claims to have witnessed HIMARS strike which made quite an impression. He shared his thoughts on his 25k+ telegram channel. Later shared by other big channels.



Text version: https://t.co/0LmqHf8hRa pic.twitter.com/fFeTCX5qDK — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) July 10, 2022

沙朋可夫還說，海馬斯一開始發動攻擊，很快地在社交媒體上造成嚴重恐慌，這顯然只是剛開始。烏軍接下來將襲擊包括赫爾松在內的幾個重要的邊境城市，用過去4個月來收集的數據一一擊毀俄方軍事設施，「俄軍應當會做出一些應變動作，烏軍總不可能只依賴某種武器就就贏得戰爭吧？」

Gorgeous video of the destruction of the Russian BC warehouse in Raisky, near Nova Kakhovka 🔥#StandWithUkraine #StopRussiaNOW #ArmUkraineNow pic.twitter.com/d5XwuWDY6A — News from Ukraine (@uasupport999) July 18, 2022

曾於俄羅斯擔任情報官的頓涅茲克前國防部長基爾金（Igor Girkin）表示，敵方已經使用海馬斯系統創建了一支強大的打擊力量，可以有效而不用威脅地砲擊俄軍彈藥庫、指揮所和防空系統。情報顯示，8月份烏克蘭可能獲得射程300-500公里的遠程導彈，烏軍將有能力對俄軍後方進行遠程打擊，屆時要如何反擊將是個令人困擾的問題。

至於外界質疑俄軍的S-300與S-400防空系統為何未能有效攔截海馬斯的火箭彈，傳言是烏克蘭在使用海馬斯系統攻擊前，會先使用其自製的普通火箭彈進行轟炸，以此引誘俄軍啟用防空系統進行攔截，在消耗了俄方防空導彈後，立即啟動一波海馬斯攻擊，因此得以躲避防空導彈攔截，奪下令人驚訝的戰果。

被俄軍佔領的赫爾松已開始遭到烏軍的海馬斯砲擊，城市門戶安東諾夫斯基大橋遭砲擊損壞嚴重，已經關閉。俄軍必須繞行數十公里才能運送後勤補給。圖中顯示海馬斯彈著點非常密集。（ 圖／推特@Wilkmans)

誠如俄方軍事分析人士所稱，烏軍將對落入俄軍手中幾個重要城市展開反擊，例如赫爾松。根據俄羅斯《塔斯社》22日引述赫爾松地區軍民局副局長基里爾·斯特雷穆索夫表示，進入赫爾松的門戶安東諾夫斯基大橋（Antonovsky bridge）實際上已被近日的2場砲擊摧毁而無法使用，可能很快就會倒塌。烏軍發射的12枚火箭彈中有11枚擊中橋面，現在大橋已關閉，要向河北面的俄軍運送補給物資得要多繞幾十公里遠才送得到，未來俄軍防守赫爾松將會面臨後勤上的困境。

The first footage of the consequences of the arrival on the Antonovsky bridge in Kherson appeared pic.twitter.com/7RjjXyJQzP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 19, 2022

曾在1980年代協助阿富汗策劃與蘇聯作戰的美國前國防部副部長邁克爾．維克斯最近表示，烏克蘭如果擁有60到100套海馬斯，就可以贏得這場不對稱的戰爭，美媒《華盛頓郵報》也為此呼籲：「趕快給烏克蘭60套海馬斯！」當然要獲得這麼多海馬斯系統不容易，但是現在只有12套就已經改變了戰場態勢，何況未來還在陸續增加部署。有些北約國家已承諾將國內的海馬斯提供給烏軍，如果短期內增至20套以上，俄軍可能就得出現明顯敗退跡象了。