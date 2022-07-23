美國今天再批准對烏克蘭2.7億美元軍事援助，包括4具高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）在內。

法新社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）告訴記者，俄羅斯「在烏克蘭各地發動致命攻擊，攻擊大型購物中心、公寓建築，殺害無辜的烏克蘭人民」。

柯比說：「面對這些暴行，總統已明白表示，只要烏克蘭需要，我們將持續支持其政府和人民。」

加上這批新的軍援，烏克蘭將擁有20具M142高機動性多管火箭系統，這種武器能夠精準打擊80公里範圍內的目標，在扭轉俄烏戰局中扮演關鍵角色。

柯比表示，這批新軍援也將包括500台「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機，以及3萬6000發火砲彈藥。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）本週稍早表示，希望美國供應多達100具高機動性多管火箭系統，稱這些武器可能扭轉俄羅斯侵烏局面。（譯者：徐睿承）1110723