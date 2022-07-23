新北市樹林區西圳街一段一處鐵皮工廠23日凌晨1時55分慘遭祝融並不斷延燒，新北市消防局獲報後派遣200名警消、61部車輛前往搶救，直至4時17分才將火勢控制，現場燃燒8間公司共11間廠房，燃燒面積粗估約4000平方公尺，所幸無人傷亡。
而大面積燃燒所造成的濃煙則隨著風勢不斷飄散，甚至一度有板橋區民眾聞到焦味誤以為周遭發生火警而報案，詳細起火緣由仍待後續火調釐清。
新北市樹林區西圳街一段一處鐵皮工廠23日凌晨1時55分慘遭祝融並不斷延燒，新北市消防局獲報後派遣200名警消、61部車輛前往搶救，直至4時17分才將火勢控制，現場燃燒8間公司共11間廠房，燃燒面積粗估約4000平方公尺，所幸無人傷亡。
而大面積燃燒所造成的濃煙則隨著風勢不斷飄散，甚至一度有板橋區民眾聞到焦味誤以為周遭發生火警而報案，詳細起火緣由仍待後續火調釐清。
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