大面積燃燒所造成的濃煙隨著風勢不斷飄散。（杜宜諳攝）

直至4時17分才控制住火勢。（杜宜諳攝）

新北市消防局獲報後派遣200名警消、61部車輛前往搶救。（新北市消防局提供）

現場燃燒8間公司共11間廠房，燃燒面積粗估約4000平方公尺，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供）

新北市樹林區西圳街一段一處鐵皮工廠23日凌晨1時55分慘遭祝融並不斷延燒，新北市消防局獲報後派遣200名警消、61部車輛前往搶救，直至4時17分才將火勢控制，現場燃燒8間公司共11間廠房，燃燒面積粗估約4000平方公尺，所幸無人傷亡。

而大面積燃燒所造成的濃煙則隨著風勢不斷飄散，甚至一度有板橋區民眾聞到焦味誤以為周遭發生火警而報案，詳細起火緣由仍待後續火調釐清。