根據《中國時報》台北市長選戰最新民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊22.2%，3人的差距都在民調誤差範圍內。針對陳時中過去曾脫口說出萬華是疫情破口，如今面臨選戰卻稱用詞不精確，若有人因此受傷，就要誠摯道歉。前民進黨立委沈富雄表示，民眾黨主席、台北市長柯文哲最近罵那麼兇，蔣萬安應該在旁邊看清楚、分析得清楚，然後打下去，收割韭菜最簡單了。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，本來陳時中一口咬定萬華有破口，現在要選台北市長，需要萬華的票了，卻說如果在措詞上有不妥的地方，表達他誠摯的歉意。

沈富雄接著指出，到底萬華有問題、還是沒問題？如果萬華沒有破口，到底哪一個地方有破口？他甚至舉例說，你在大街上拿刀捅人，卻在巷子裡頭說道歉，不該是這個樣子。

沈富雄指出，從《中國時報》台北市長選戰民調來看，陳時中、蔣萬安、黃珊珊3人的民調，剛好是等邊三角形。重點是，黃珊珊拿走了原先屬於陳時中的票，最近民眾黨主席、台北市長柯文哲罵得那麼兇、而且很急，連明太祖朱元璋殺功臣這種話都講出來了，因為他怕黃珊珊拿到的票，又被陳時中拿走了，所以他在固票。

沈富雄認為，柯文哲固票對蔣萬安間接也算是好的，但是蔣萬安不能做不管事的第三者，在那邊乘涼，認為柯文哲固的票是黃珊珊的；蔣萬安如果聰明的話，應該在旁邊看清楚、分析清楚，然後打下去，收割韭菜最簡單了。