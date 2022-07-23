新北市長侯友宜對於是否競選連任一直未明確表態，但他昨(22日)在媒體專訪時提到，「連任無所謂宣不宣布，不連任才要宣布。」此話一出引發各界關注，不少網友對此紛紛留言表示，「好市長就是專注眼前的市政工作，不為了選舉拋棄市民」、「少數認真只想做事的人」。

侯友宜昨在POP Radio「POP撞新聞」中談到，他對政治不是那麼懂，距離選舉還有很長時間，他會扮演好市長角色，每天做好市政，不然當市長要幹嗎？「很多事讓它順順走，把握當下好好做事最重要。」後來他又在新莊武聖廟參拜時表示，帶著與4年前首度參選時相同的心情、回到相同的地方，向關聖帝君報告，將扛起責任，繼續為人民努力做事。

對於侯友宜拚市長連任一事，不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有超過150則留言，有人認為「侯市長真的已是國民黨上上之選了」、「支持侯友宜，沉的住氣的漢子」、「這個國家需要認真做事的，而不是為了權位到處鑽的人」、「新北市最踏實、最認真的『漢子』加油」、「做事不是靠宣傳」。