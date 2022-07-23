羅智強為參選桃園市長辭去國民黨台北市議員一職，最終未能披藍袍出征，外界關心他是否加入國民黨候選人張善政團隊，羅昨日（22）明確表示「至少是目前不會加入」。媒體人韋安則爆料，據他所了解，民進黨候選人林智堅爆發「論文門」後，張陣營覺得會「穩贏」，對羅也就沒什麼興趣了。

羅智強昨日在節目《千秋萬事》中，針對是否以何種職務加入張善政競選團隊時回應，他覺得現在是新型選舉，沒有所謂一定要扮演什麼職務才能幫忙。主持人王淺秋追問：「所以是很婉轉告訴大家，您不會加入競選團隊掛職位？」羅則坦言：「我要再要保留一點點，怎麼知道明天後天下個月，搞不好心情也不一樣，至少是目前不會加入。」

韋安隨後在臉書發文表示，與其問羅智強目前有無打算加入張善政團隊，更應該問的是「人家是不是特別需要羅智強參加？」

韋安指出，據了解，林智堅「論文門」開爆之後，張善政陣營覺得會「穩贏」，對羅智強也沒什麼興趣了。對此，韋直言，有人早已「成全和放下」，有人還是「扶不起」。