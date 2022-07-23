飛機上常有突發狀況，因此空服員多受過基礎的急救訓練，能處理乘客的突發狀況，國外一名空姐希娜瑪莉揭密，若機上有乘客突然失去心跳呼吸，他們急救之餘，也會詢問機上是否有醫療人員可協助，如果乘客仍不幸死亡，且機上沒有其他空位，那空服員就會將屍體留在原地綁好安全帶，直到抵達目的地再處理。

根據外媒《商業內幕（Business Insider）》報導，空姐希娜瑪莉（Sheena Marie）在TikTok上發布影片分享，空服員都有受過基礎急救訓練，當乘客出現突發狀況時，空姐都會上前進行搶救，但若乘客最後仍不幸死亡，通常屍體都會被留在原處。

希娜瑪莉表示，機上乘客突發心臟病或其他原因猝死，空服員能做的事很少，大多只能等到目的地再處理。不過，空服員會先確認乘客是否還有呼吸心跳，且若最後一徘的座位區是空的，他們會先將屍體移動到最後一徘，但若飛機是滿的，那就會把屍體留在原位，並替其係好安全帶。

希娜瑪莉指出，有都市傳說提到，空服員會將機上死亡的乘客放到洗手間隱藏，但這都是迷思，因為失去意識或死亡的乘客必須要繫好安全戴固定在某處，而廁所是沒有辦法的，所以不可能。

希娜瑪莉也說，根據規定發現機上乘客失去意識的時候，空服員必須先進行相關的急救措施，並詢問機上乘客是否有人是醫師，因為醫師除了可幫忙進行急救，也是唯一可合法宣布死亡的人；否則，空服員就只能一直進行心肺復甦，直到乘客恢復呼吸，或是有合法醫療執照的人到現場來，因為空服員不能也沒有資格宣判乘客死亡。

另外，根據《新英格蘭醫學雜誌》的研究指出，大約毎600次飛行就會遇到1次緊急狀況，通常問題都是可以控制的，只有0.3％的機率會導致死亡，但對於毎周航線多達10調的機組來說，遇到這些狀況的機率就會大很多。