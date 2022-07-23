FC-31「鶻鷹」戰機

隨著中方海軍第3艘航母「福建」艦下水，最受關注的隱形艦載機FC-31「鶻鷹」的身影也在網路上瘋傳，而這似乎是第一張高解析的清晰照。

據《動力》（The Drive）網22日報導，照片顯示，這架原型機編號為35003，有灰色戰術塗裝，還有低調呈現的國徽和其他標記。正值中方航母艦隊持續成長之際，儘管開發隱形航母艦載機傳聞已久，但直到去年，有關它飛行和在地面的可靠影像才首度傳出，但都相當模糊。

如今出現高解析影像，則提供了更多有關這款戰機的性能與細節。據說這架戰機是第3個原型，也是飛行原型的第二款。而它的新塗裝和包括「飛鯊」在內的標誌，都和現役航母艦載機殲-15相似。

Wow :-o ... what a pleasant surprise, not only a confirmation of the J-35's third prototype - actually the second flying one - numbered 350003, but also the so far clearest image we got of the J-35 at all.



(Image via @鼎盛风清 from Weibo) pic.twitter.com/gyR2mejJjM — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 22, 2022

而種種跡象都顯示，近幾個月來，它的發展進程穩定，並進一步證實，它將扮演艦載機的角色。如今我們可以看到，它有大致類似美國F-35A和F-35C前開、內彎，後方有完整隔框的座艙罩。而幾乎可以確定的是，這些起碼都受到F-35設計的影響。

而無論是F-35或FC-31的座艙罩配置，都無法為飛行員提供任何直接的後方能見度。不過，FC-31的座艙罩沒那麼圓，和F-35B一樣，較平緩地和後機身連成一體。

而新照中另一個特別值得注意的細節，則在於發動機，它有明顯的鋸齒狀排氣噴嘴和後機身整流罩。就算這不是新型渦扇-21發動機首度曝光，也或許是它少數的曝光照之一。渦扇-21有時被稱為渦扇-13X，是渦扇-13E的改進型。據說FC-31的第二款原型機上，就以後燃力較強大的渦扇-13E取代了第一款原型上的俄製RD-93。至於渦扇-13無論在外型或性能上，都類似RD-93。