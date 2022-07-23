民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，台大稱已組成審定委員會，會在2個月內審定完成。擔任審定委員會召集人的台大社會科學院長蘇宏達曾表示，找不到人願意擔任審查委員。臉書粉專「工程師看政治」則表示，的確沒有教授想做這差事，因為「教授的資源都是從國家來的，沒有國科會計畫，可說是『動彈不得』」。此說法引熱議，大批網友表示氣憤。

針對蘇宏達稱，找不到人願擔任審查委員一事，臉書粉絲專頁「工程師看政治」日前表示，林智堅的論文若是清白，教授們應會很樂意擔任審委，因既不用做出違背學術倫理的判定，又可博得執政者歡心，一舉兩得。但沒有教授想做這差事，表示後面兩個條件無法兼顧，選擇學術，就會得罪執政者；選擇護航，就要拋棄學術尊嚴和聲譽，兩頭不討好，當然不願身陷政治風暴。

粉專指出，教授30年前薪水算高，但到了今天，已經無法國外跟一流大學相比。教授的資源都是從國家來的，沒有國科會計畫，可說是「動彈不得」。能否得到補助、有沒有機會得到額外收入，甚至有沒有機會當官，「政治正確」可能遠比「研究能力」更重要。

此文湧入超過1800個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「國家的悲哀」、「這樣的國家社會只能向下沉淪」、「答案的確很清楚，但裝傻的人總是叫不醒」、「寫的是事實且中肯！」「當政客無恥、學者無膽、人民無知，國家社會已離敗亡不遠！」