大雅警分局結合市府環保局及公路總局台中監理站等，執行聯合稽查作業。（警方提供）

大雅警分局結合市府環保局及公路總局台中監理站等，執行聯合稽查作業。（警方提供）

暑假期間青少年晚上喜歡騎改裝噪音車輛飆車，妨害民眾居住安寧！大雅警分局21日晚上結合市府環保局及公路總局台中監理站等，執行聯合稽查作業。警方指出，聯合稽查採封閉式路檢攔查經過車輛，兩小時共檢驗18輛疑似噪音及改裝車輛，其中10輛經檢驗不合格，依噪音管制法等相關規定告發。

警方指出，大雅警分局協調環保局、監理站共同執勤，由分局長賈立民親自帶隊，以封閉式路檢方式配合機動巡邏；針對噪音車輛攔查引導至檢驗地點，先由監理單位查詢車籍資料，並檢視該車輛是否有違法改裝後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程，以專業儀器進行原地噪音檢測，音量超過標準則予以掣單告發。

大雅警分局長賈立民說，環警監聯合執法並不是以績效為目的，是讓居民有個安寧的居住環境，警方同時亦會針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規畫勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關，還給市民一個安靜的居住環境。

賈立民呼籲，暑假期間是青少年無照駕駛肇事的高峰期，每位家長一定要特別注意家裡的青少年，是否有無照駕駛或危險駕駛的行為，時時關注叮嚀才能避免憾事發生；有家庭約束加上警方強力執法，才能有效減少青少年交通事故發生。