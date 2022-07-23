女星謝依霖參加綜藝《大學生了沒》走紅，表現亮眼被封為「Hold住姐」，接演電影《小時代》大開知名度，2018年結婚生下2名子女，便淡出演藝圈，熱愛於社群平台分享日常的她，近來在臉書分享跟老公相戀過程，吸引大批網友討論，不過也透露老公罹患罕見的「重症肌無力」，且動完手術後再度復發，未來恐無法痊癒。

謝依霖懷第2胎時，發現老公眼睛怪怪的，因為「有一邊一直都是垂下來的」，接著去醫院檢查，醫生發現胸腺有顆腫瘤，判斷可能因此導致「重症肌無力」，雖然不是惡性，但建議把胸線切除才有機率完全康復，不過當時懷胎八月，老公便等她做完月子才開刀，她回憶動完手術的情況，只見老公臉色慘白，全身上下插滿管子，才意識到總是讓她氣到咬牙切齒的老公，第一次讓她如此心痛。

謝依霖透露老公罹患「重症肌無力」。(LINLIN臉書)

謝依霖表示很多「重症肌無力」患者在眼科找不到原因，但老公很慶幸即早發現問題，切除胸腺腫瘤後便把藥都停了，也開始過起健康生活，沒想到過了2年後，發現老公說的話都聽不清楚，甚至每個字都黏在一起，嘴巴還張不太開，回醫院檢查才發現重症肌無力再度復發，讓她無奈表示：「老天爺為什麼要懲罰我？」

謝依霖表示發現老公重症肌無力復發，未來恐無法痊癒。(LINLIN臉書)

謝依霖表示老公雖然切除胸腺，但已經無法痊癒，這輩子只能跟「重症肌無力」共存，不禁感嘆：「想哭嗎？我哭得好累了再也不想哭了，樂觀面對？別勉強自己了，假笑好醜喔，命運才不在乎你是悲觀還是樂觀，這就是上天的無菜單料理啊」，但唯一慶幸是老公狀況還算穩定，也讓她抱持著「平淡無憂的生活得來不易，且行且珍惜」的心態，繼續過著生活。