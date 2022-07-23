【政新鮮】台大「洗門風」查林智堅論文？ 童文薰：不要忘了誰是總統

對於民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲爭議，曾經猛追總統蔡英文論文門的律師童文薰昨(22日)接受本網專訪時表示，希望台大能夠公正調查，否則連台大也垮了的話，那台灣還有未來嗎?不過，她也擔心政治力介入。

童文薰接受《政新鮮》專訪時談到，那如果不是抄襲的問題呢，說抄襲可能還誇獎他，因為至少林智堅要拿很多東西來看過之後來抄，如果根本是外面的寫手代寫的呢？她認為台大調查時必須調查此問題。

至於林智堅在中華大學科管所論文抄襲風波衍生智慧財產權爭議。竹科管理局表示，本案相關智財權屬於竹科管理局，將去函中華大學，要求校方對是否依合約書規定辦理。對此，童文薰說，「那所以這是抄襲嗎？不是，這是學術倫理的問題」。

因此童文薰表示，要對台大校長提出呼籲，這件事情絕對有很強政治力的壓力，這都可以理解，可是必須要扛得住，這一役關係到台大學術倫理、學術地位，如果台大等於就是台灣的學術龍頭都垮了的話，台灣還有未來嗎?

童文薰指出，不敢說台大這次調查是不是一定會過，如果台大真的有這樣的勇氣洗門風，認定林智堅說有學術倫理問題，林智堅最好選擇是出來道歉、不要硬拗，這事情才會很快過去。

談到民進黨副祕書長林鶴明稱，那台大要提出證據，如果台大在沒說服力情況下做出裁決，說不定是幫候選人加分；童文薰表示，「奇怪，這個邏輯，這遊戲已經玩到錯越多、加分越多，民進黨整組壞光光」。