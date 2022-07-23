我國桌球好手莊智淵在WTT冠軍賽不敵大陸好手林高遠，止步4強，相當可惜，不過我國男雙組合陳建安/馮翊新在等級較低的「支線賽」繳出好表現，以4：11、15：13、11：9、11：2擊退大陸徐瑛彬/林詩棟，成功拿下冠軍，得到150分的世界排名積分。

近期我國桌球好手紛紛於WTT匈牙利布達佩斯賽事登場，大會設立冠軍賽與支線賽，在冠軍賽部分僅限單打，林昀儒、莊智淵、鄭怡靜、陳思羽都有參加，而陳建安/馮翊新則在支線賽亮相，最後單打部分只有莊智淵闖進4強，陳建安/馮翊新則直闖冠軍賽。

31歲的陳建安與19歲小將馮翊新搭配，此戰雙方拚戰4局才分出勝負，首局以4：11大比分落敗，但次局找回狀態，在6度拉鋸下成功以15：13辛苦獲勝，第3局仍然不好打，雙方互咬到9：9，最後陳建安/馮翊新連得2分拿下，第4局氣勢如虹，3：2之後連得8分強勢終結比賽。

陳建安/馮翊新首輪險勝大陸搭檔袁勵岑/周啟豪，次輪擊退芬蘭組合Alex Naumi/Benedek Olah，前天則力挫德國組合Ricardo Walther/Benedikt Duda，闖進昨晚的冠軍賽。而馮翊新與混雙搭檔劉馨尹此前也闖進4強，但最後不敵大陸蒯曼/林詩棟，不過於男雙完成甜蜜復仇。