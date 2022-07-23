不管是買房還是租屋，每個人都會想打造屬於自己的居住風格。有網友常看居家裝潢節目，忍不住詢問大家「重度裝潢真的好看嗎？」，底下網友對於是否裝「系統櫃」有兩極化的反應。

系統櫃好還是移動櫃好？

這名網友在PTT發文，問大家滿滿的系統櫃是否真的好看「好處只有不會積灰塵」？造型天花板、間接照明也是，「反倒是自己去IKEA挑選家具擺設 還比較有質感吧？」，一番話引起不少網友留言駁斥，「台式裝潢就是滿滿系統櫃」。

網友挺系統櫃：「不收納更醜」

網友提到「IKEA不也是系統櫃」、「不好看會一堆人用？」、「好看跟實用 耐用是兩碼事」、「空白的牆壁跟整片櫃子當然是櫃子好啊」、「不做櫃子等家裡一堆東西沒地方放更醜吧」。

有裝潢經驗的網友也分析「櫃子是設計師賺錢大項 當然越多越好」、「要養木工工班 東西太少工人叫不來」、「不裝潢多點要怎賺？ 櫃子能做就做！」、「你覺得好看就好看 問別人不會變得更好看」。

系統櫃最大優點：收納方便

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「系統櫃」近一年的關鍵字，可以看到包括「裝潢、收納、風格、設計」都出現在榜上，對於收納的討論大多是民眾東西太多，需要很多的櫃子收納；其中也有看到「預算和價格」的關鍵字，則是在討論木作裝潢較貴，而系統櫃相對便宜。

什麼是系統櫃？

一般裝潢或家具常提到系統櫃，意思是指配合屋主的需求打造出不同效能的組合櫃，像是客廳的視聽設備櫃、收藏用品的收納或展示櫃、書櫃、廚櫃等等，櫃體使用塑合板，是將木屑高溫高壓做成，是具有環保概念的板材。

為何價格比木工低？

系統櫃是在工廠切割板材，現場組合；而木工是在現場施作切割，完成後還北油漆；系統櫃有規格化板材和配件，可以快速完成組裝和空間配置，在工時上也比木工省時。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月22日至2022年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『系統櫃』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。