臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨嘉義縣長參選人至今未定，面臨「無人可戰」的窘境。港媒指出，現任民進黨籍縣長翁章梁2018年以50.95%過半票數勝選，此地為藍營「沙漠區」，媒體曝光機會也不若台南市、高雄市等直轄市； 26日是九合一選舉遷戶籍的最後期限，若藍營再端不出人選，等於「白白雙手送上縣長寶座給綠營」。此消息引熱議，大批網友表示震驚與不滿，有人更直接問黨主席朱立倫：「心腹呢？親信小編也好？怎麼會連一個人都沒有？」

香港媒體《中評社》21日評論表示，現任嘉義縣長翁章梁2018年國民黨強勢風潮下，仍以145288票、得票率50.95%，大勝國民黨候選人吳育仁的29.54%，可見藍營在該區的劣勢。

評論指出，國民黨曾勸進、有意徵召多人，包括現任不分區立委翁重鈞、不分區立委溫玉霞的女兒吳亮儀，甚至也有意找無黨籍的前嘉義縣副縣長吳芳銘、前民進黨立委林國慶，進行在野跨黨派合作，但均未果。26日是年底大選遷戶籍的最後期限，若藍營想找非在地人選時間將極為緊迫；如藍營最終端不出可戰之才，等於白白雙手送上縣長寶座給綠營，更顯露藍營在該區育才、布局的巨大盲點。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「請問朱主席，你的心腹呢？親信小編也好？怎麼會連一個人都沒有？」「呼叫朱主席！」「朱立倫上吧」、「朱主席可以御駕親征」、「看不懂國民黨在幹什麼！「輸贏未定之數，未戰氣勢已先輸了，有骨氣好不好」、「再怎麼沒錢，也不該讓民進黨的人直接保送」、「竟然要直接拱手讓人？」「藍的不行那就找白色，這縣藍白合打綠」。