林志穎昨（22日）駕駛特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區，不慎自撞分隔島號誌，車輛隨即起火，事發地點鄰近桃園市捷運工地，工人指出，當時一聽到巨響後就和其他同仁衝回工地拿3支滅火器，並合力將林志穎父子拉出，接著不到10秒，火勢就從車頭延燒到車內，回想起來相當驚險，但工人表示：「當時一心只想救人」。

目擊者表示，該輛特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

據自由時報報導，當時事發地為桃園市捷運工程局綠線工地側門外，工人萬中興說，他聽見背後傳來巨大撞擊聲，又見損壞的車輛零件噴飛，迅速呼喊其他同仁救援，一起跑進工地3支滅火器。

工人彭裕弘也說，他當時和同仁及一名路人合力將林志穎兒子從駕駛座抱出，兒子驚魂未定，哭著問「爸爸有沒有安全」？隨後又將林志穎拉出，接著不到10秒，車頭的火就燒到車內，眾人事後受訪時，都坦言目睹火燒車很驚訝，會害怕，但是「心裡想著就是我要救人」，祝福林志穎父子能順利康復。