大陸界面新聞23日報導，恒大物業134億元（人民幣，下同）存款被強制執行事項，有了初步調查結果。22日晚間，中國恒大、恒大物業共同公告這筆大額存款質押後被相關銀行強制執行，是因為作為存單質押後，貸款資金流向恒大集團，用於集團的營運和償還境內外債務，暫時未發現個人侵占資金、中飽私囊。

公告表示，根據獨立調查委員會初步調查結果，恒大物業質押相關的貸款通過協力廠商（扣除費用後）回流至中國恒大，用作其一般營運。

中國恒大表示，這筆134億元的質押保證金涉及三組存單質押。至於所涉及的協力廠商公司，恒大在相關公告中並未作出說明。

四個月前，恒大物業在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，發現其有約134億元存款為協力廠商提供質押保證金，已被相關銀行強制執行。當時，恒大物業就表示將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

如今，初步調查結果顯示，這筆134億元的資金共分為三組存單質押擔保。

其中第一組為20億元。在2020年12月期間恒大物業的子公司以定期存款為一家協力廠商公司提供金額為20億元存單質押擔保，這家協力廠商公司從而獲得銀行貸款，所得資金在通過其它協力廠商間接轉至中國恒大。

到了2021年9月，這筆貸款因到期日未償還，恒大物業提供的20億元的存單質押在同月被銀行強制執行。

第二組為87億元的存單質押擔保。以同樣的方式為協力廠商公司提供質押擔保，最終使中國恒大獲得銀行貸款資金。但到了2021年11月及12月到期日，未按時償還，這87億元存單質押被強制執行。

第三組為27億元的存單質押擔保，相關情形與上述兩組類似。

中國恒大稱，根據初步調查資料顯示，其執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮，以及子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬參與了上述安排，鑒於此，董事會決議要求上述人士辭任相關職務。

在夏海鈞和潘大榮辭職後，由劉振獲和錢程接任中國恒大執行董事，二人同為36歲，現任中國恒大副總裁。

另外，夏海鈞的行政總裁職位，將由現任執行董事肖恩接任。

恒大物業也有高管要為之前的行為負責。恒大物業在公告也提到，公司董事會主席甄立濤，執行董事趙長龍、安麗紅，因涉及恒大物業134億元存款質押一事，被要求辭任在公司的職務。

恒大物業董事會主席一職，將由段勝利接任。

對於恒大物業這筆134億資金的後續安排，中國恒大在公告中表示，正商討償還上述質押所涉及款項的方案，主要通過轉讓資產給恒大物業抵消相關款項。在有關償還方案落實後，會發出進一步公告。