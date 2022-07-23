受太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，22日用電量再度刷新歷史紀錄。據台電數據顯示，22日尖峰用電量達到4074.8萬瓩，創下了史上新高，台電昨晚間也在臉書喊話「請大家一起節電省荷包，珍惜每一度得來不易的電力」，然而相關貼文一出後，引起了大批網友熱議，留言怒嗆「不缺電，何必節約用電？」

台電臉書發文表示，22日（瞬時）最高用電量達4074.8萬瓩，較21日增加44.7萬瓩；而當天太陽光電大給力，在整個午後用電高峰期間最大時超過500萬瓩。台電保證，面對盛夏來臨已規劃各項需求面及供給面措施，會全力確保穩定供電，也呼籲「請大家一起節電省荷包，珍惜每一度得來不易的電力」。

然而台電的貼文一出後，立刻讓大批網友炸了鍋，留言狠酸「四個不同意，跳電最有力」、「用愛發電」、「要小心松鼠」、「不是有很多電？不要藏」，也有人質疑「太陽能的最大給力持續多久」、「不缺電，何必節約用電」、「每天都在跳電是怎樣」、「為什麼不告訴人民真相需要核四，反而帶風向」。