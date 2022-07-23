白宮發言人今天告訴媒體，美國正在研究能否派美製戰鬥機到烏克蘭。俄羅斯與烏克蘭衝突進入第5個月，雙方持續在烏克蘭東部激戰。

路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）在簡報會上告訴記者，儘管美國總統拜登政府就可能提供戰機給烏克蘭的可行性做初步研究，此舉不是立即就能實行。

柯比說：「這不是近期就會實行的事。」

這類行動將是俄烏戰爭爆發以來，美國大幅增加對於烏克蘭的支援。到目前為止，美國已承諾向烏克蘭提供82億美元安全援助。

柯比也披露美國對烏克蘭最新援助武器計畫細節，總計2.7億美元，包括約1億美元的無人機，以助烏克蘭對抗俄羅斯。

柯比表示，這項經美國總統拜登授權的計畫，將讓基輔當局取得580架AEVEX Aerospace公司的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機。

另有白宮備忘錄說，這項計畫包括另一筆最高約1.75億美元用於其他國防援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，這將包含更多套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）和其他烏克蘭用於戰場上的武器。美聯社提到，根據柯比說法，新計畫將包括4套海馬士。

最新援助項目也包括約3萬6000發火砲彈藥及更多海馬士彈藥。