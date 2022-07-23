據路透社23日報導，查德（Chad）叛軍週五表示，在上週談判中斷後，他們將再次參加與臨時當局的和平談判。

這項決定，恢復了他們參加8月份全國對話的可能性，該對話旨在成為臨時總統德比（Mahamat Idriss Deby）去年過世後，各界期待已久的選舉的前兆。

叛軍在一份聲明中表示，他們將恢復談判，但沒有提供進一步細節。該組織先前指責臨時當局在卡達的談判中，製造了「糟糕的氣氛」。

#Chad rebels said they would renew their participation in peace-building talks with the interim authorities, after breaking off negotiations last week pic.twitter.com/r0cAQnvKHj — DD News (@DDNewslive) July 23, 2022

2021年4月，叛軍在4月11日選舉日對北部發動大規模入侵，查德的長期統治者臨時總統德比赴前線指揮軍隊對抗叛軍，並在作戰中喪生，他的兒子馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）後來自行宣佈，成為過渡軍事委員會總統，並說他將監督民主統治過渡18個月，再舉行選舉，但隨著表定時程越來越近，目前幾乎沒有任何有要安排選舉的跡象。

查德當局已將8月20日定為全國對話的日期。馬哈馬特將此作為選舉投票的第一步，理論上來說，也包含了武裝團體，但尚未提出它們參與對話的條件，目前查德境內的反對派團體和國際夥伴都開始施壓，要求推動政權過渡進程。

查德是法國和其他西方國家在非洲沙赫爾地區（Sahel Region）打擊伊斯蘭武裝分子的盟友。