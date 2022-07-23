大陸恒大物業134億元（人民幣，下同）存款被強制執行事項，有了初步調查結果後，恒大集團新任行政總裁、執行董事肖恩表示，這次的違規教訓深刻，恒大會以此為鑒、整改反思，不斷提升決策透明度和科學性，嚴防再次出現類似情況，以最大的誠意、最足的努力爭取廣大債權人、業主和合作夥伴的理解與支持，希望各方能繼續與恒大一道秉持「以時間換空間」的共識，相向而行。

在21世紀經濟報導受訪時，肖恩指出，恒大將進一步配合獨立調查委員會，盡快完成調查工作，積極探討考慮在依法依規的前提下，以適當方式解決占款問題，並將進一步加大集團內部的風險評估和管理體系的建設。

肖恩表示，向社會和市場公布獨立調查的初步結果特別是資金去向，並要求曾經擔任高管的直接責任人離任，是集團化解風險的重要舉措，也是按照香港上市規則和市場慣例對違規行為作出的處理。

就境內外債務重組方面，肖恩稱，恒大與境內外債權人及其顧問保持高效、積極的溝通，遵循國內外市場規則，穩妥推進債務風險的化解。

近期，恒大與多家重要境外債權人進行了有效的交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案架構等達成了基本共識。

此外，對於恒大物業的下一步發展，肖恩表示，正在多方接洽潛在合作夥伴，探討多種合作模式和方式。

肖恩稱，中國恒大旗下各個業務板塊也正在努力改善經營狀況。其中，地產開發方面，截至目前，大陸全國保交樓復工率達到96％，施工人數達成率86％；自2021年7月以來，累計完成保交樓任務27.9萬套。盡管由於各種原因，有極個別項目的復工復產遇到一定困難，但恒大已基本確定這些專案的復工復產方案，正積極與各有關方面特別是業主們進行有效的溝通。

在新能源汽車方面，恒馳5車型自7月6日正式預售以來，已累計收到預售訂單超過3.7萬台。恒大也正努力組織整合各類資源，加快加強生產製造，全力保障量產銷售。

境內外債務重組方面，恒大與境內外債權人及其顧問保持高效、積極的溝通，遵循國內外市場規則，穩妥推進債務風險的化解。近期，恒大與多家重要境外債權人進行了有效的交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成了基本共識。此外，恒大也正就恒大物業的可持續經營與下一步發展，多方接洽潛在合作夥伴，探討多種合作模式和方式，不斷優化經營品質，持續為業主提供高水準的物業服務。

澎湃新聞報導，肖恩稱，目前由於內外部多種因素疊加，恒大的經營仍面臨相當大的困難和挑戰，但恒大會堅決擔起自救化險和持續經營的主體責任，在各方的充分理解和大力支持下馬力全開，穩妥有序地推進風險化解。