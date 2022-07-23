「小旋風」林志穎昨(22日)開白色特斯拉行經桃園市蘆竹區突然撞上橋墩，不久後車頭起火，幸好有見義勇為的民眾立刻將他和孩子拉出車外，才使兩人沒有受到更嚴重的傷害。媒體報導，這回林志穎的救命恩人除了在當地工作的工程師傅外，還有一位電視台的前攝影記者，他受訪表示，救人當下真的不知道自己救的是誰，只是親眼看到車禍發生，便將自己的車先暫停路邊衝下去救人，擔心沒救到人會悔憾一生。

據《三立新聞網》報導，林志穎昨開車帶兒子去參加比賽路上發生意外，不少有許多相關影片流出，其中車禍發生不久就湧入4、5名民眾協助，這群熱心的路人部分是桃園市政府捷運工程局承包廠商互助營造、日商華大林組及大陸工程公司員工，其中張姓主管透露，一開始以為是有車主的輪胎爆炸，往外看才知道是嚴重車禍。

張姓主管進一步說，車子撞上橋墩5分鐘後就開始起火，再加上夏季中午天氣炎熱，林志穎的腳又卡在油門，一時很難拉出，「大家一度想要放棄」。而另一位救人英雄是電視台攝影師吳明政，他原本和林志穎的車在相反車道，剛好看到他撞上橋墩的瞬間，接著吳明政便把車停在路邊，跑到對向車道幫忙。

吳明政回憶，當時因為車窗玻璃太黑，不知道裡面坐了幾個人，接著車門被打開，見到一個小男孩驚慌失措，對其他人求援：「你抱我」，吳明政便把孩子抱下車，他回頭打開駕駛座車門，發現傷者被撞到椅子下，而他內心只有一個念頭，就是「如果沒救到人會難過一輩子」，便沒想太多和眾人合力將林志穎拉出到安全的地方，又由於林志穎傷勢過重，吳明政完全認不出自己救的是明星藝人，而林志穎當時撐住最後力氣，想知道孩子目前如何，吳明政又貼心告訴他小男孩沒事，才讓林志穎鬆了口氣安心等救護車救援。

而林志穎的弟弟和經紀人昨傍晚發表聲明，表示林志穎有多處受傷和骨折，這兩、三天是關鍵期，病情細節不方便透露，但相對穩定，「最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。」