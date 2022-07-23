宏碁一年一度亞太盛事Acer Day，終於在正式掀開序幕，今年以「Make Your Green Mark」為主題，亞太區共有16地區參與，邀請了18位「Acer Day綠色行動大使」，共同拍攝宣言影片，而台灣更是特別邀請爆紅男團選秀綜藝《原子少年ATOMBOYZ》超人氣「地球」組合，昨（22日）現身出席「宏碁Acer Day暑期活動開跑記者會」，吸引了大批粉絲到現場以外，還演唱由總決賽主打歌曲改編的Acer Day主題曲《地球玩不累》，號召大家共同參與減碳愛地球活動。

宏碁台灣區營運長張世欣（右三）、宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠（左三），與Acer Day台灣區活動代言人《原子少年ATOMBOYZ》超人氣「地球」組合，為Acer Day掀開序幕。（宏碁提供）

今年的Acer Day就以綠色環保的概念，藉由「綠動Replay,地球玩不Lag」主題，推出「地球」作為開跑儀式，宣布Acer Day正式啟動，「地球」成員不僅介紹了宏碁的人氣筆電系列，像人氣王林佳辰就體驗推薦的宏碁長銷型輕薄筆電Swift 3， 實力氣質兼具的林煥鈞則介紹了頂級時尚輕薄筆電Swift 5，熱愛遊戲的周祖安當然就是推薦品牌長銷型遊戲筆電的Acer Nitro 5， 還有向來是環保力行者的黃文廷，就介紹了Aspire Vero環保筆電，至於充滿酷炫魅力的周子翔則完美詮釋Predator Helios 300專業電競筆電的氣勢。

《原子少年ATOMBOYZ》的「地球」今年成為Acer Day台灣區活動代言人，8月20日及27日還會將現身高雄夢時代及台中草悟道與粉絲互動。（宏碁提供）

而宏碁與「地球」也為了力挺環保，5位成員也成為綠色行動大使，分享自己的環保習慣之餘，更號召粉絲一同參與「Go Green,我Carry」21天減碳挑戰，8月3日起，不僅晚上8點將同步串聯印度、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國，首播Acer Day「Make Your Green Mark」宣言影片之餘，每周還將會有新任務，挑戰者還有機會抽到Aspire Vero環保筆電；假如還想看到「地球」的話，8月20日及27日還會將現身高雄夢時代及台中草悟道，擔任3C店長現場與民眾互動，若想親臨現場搖滾區的粉絲，即可提前於Acer X Predator Line官方帳號活動專區報名，將抽出50名者入場近距離觀賞舞台活動。