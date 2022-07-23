受太平洋高壓影響，近幾日全台高溫炎熱，一名男網友分享酷暑住在西曬房間會面臨的恐怖高溫，昨天下午抬頭看了冷氣機，發現溫度顯示室內飆到46度，引起網友熱烈討論，不少人驚呼，這樣的溫度不開冷氣會熱衰竭吧！原PO是不是住在頂樓加蓋啊！46度感覺睡外面都會比待在家裡涼欸，太扯了！

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文說，七月又破記錄了！從畫面中可見，男子曾經在六月分享西曬的房間飆到43度高溫，很擔心七、八月要怎麼辦，結果七月果然再創新高，竟然出現46度的恐怖溫度，讓他忍不住慘叫說「阿娘喂！」

貼文引起網友討論，不少人看到原PO室內溫度飆到46度都傻眼了，「你是住頂樓鐵皮屋吧！我家再熱也就29度」、「頂樓西曬真的超熱」、「這要怎麼活」、「會不會熱衰竭」、「睡外面都比屋內涼」、「太誇張了吧！46度。」甚至還有開玩笑說，把自己用錫箔紙包起來，可能就會變成舒肥方式調理的肉囉！

不少網友嚇歪說，這種溫度若要待在家裡，冷氣真的完全不能停欸，要不然真的會熱死人。對此，原PO則留言回應說，就是因為這樣都不敢回家，否則電費會很驚人。

氣象局發布高溫資訊，全台橘紅一片，好像是一顆燒番薯。（圖／翻攝自氣象局）

氣象局今針對全台發布高溫資訊，臺北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局也提醒民眾，盡量避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。