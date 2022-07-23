「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」功能再升級！健保署今宣布，於APP「檢驗檢查結果」專區，「檢驗報告及追蹤─血糖檢驗報告、血脂檢驗報告」以及「疾病追蹤─糖尿病追蹤、初期慢性腎臟病追蹤、BC型肝炎追蹤」的檢驗檢查項目，新增了衛教內容以及建置相關衛教網站連結，方便民眾於查看近期檢驗檢查結果時，可進一步瞭解這些數值的意涵，並獲得簡易衛教知識，提升自我及家人的健康照護。

健保署長李伯璋表示，健保署透過健康存摺將民眾的健康資訊還給民眾，幫助國人掌握自身健康情形，而這次新增加檢驗檢查項目的衛教內容還有衛教網站連結，是希望能進一步提升民眾健康識能，讓民眾獲取、理解、表達及使用衛教資訊，以方便就自己的健康情形做出正確的決定以及善用醫療資源。

「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」於今年5月改版，畫面呈現更簡潔且新增多人生物識別登入功能，讓民眾可快速取得相關的健保動態訊息，近期訊息包含：多元健保繳費方式、放寬口服B肝抗病毒處方醫師限制、新增收載新藥、回應媒體腸泌素議題…等。今年6月29日「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」下載次數達2000萬次、登錄健康存摺民眾超過1000萬人，截至7月21日已有438萬台行動裝置（含手機、平板）更新APP。

李伯璋提醒曾下載APP的民眾，趕快進行APP升級，也請提醒身邊的親友要進行APP升級，可以即時掌握您的健保權益，是取得即時健保訊息最佳的管道。

「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」是數位化政府的最佳自我健康管理工具，除了「健康存摺」外，還有「健保櫃檯」、「醫療查詢」、「虛擬健保卡」等多項服務。如果有相關問題，可電洽諮詢專線0800-030-598、手機請改撥02-4128-678詢問。