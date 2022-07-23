美國眾議院議長裴洛西原本傳出將在8月訪問台灣，但美國總統拜登卻表示，軍方認為現在在訪台「不是好主意」。對此，戰略專家張競今(23日)在臉書提出3點分析，包含拜登能夠拿軍方當擋箭牌，對裴洛西訪台暗示反對，「其實是很讓人意外」。

關於裴洛西計劃訪台傳聞，張競在臉書談到，第一，最先揭露此事是Financial Times，不妨看看有位發稿記者Kathryn Hille是從Lisbon發稿；是的！這位常駐台北記者確實是從葡萄牙里斯本發稿，其中玄機何在？值得深思嗎？第二，拜登能夠拿軍方當擋箭牌，對裴洛西訪台暗示反對，其實是很讓人意外。除以此為由是不太與美國政治文化「文人領軍以及對外關係國務院掛帥」搭調外，美軍高層勢必不會是那個大咖臨時起意應付上級搭腔回覆，必然是規規矩矩向大老闆提出狀況推演判斷簡報，所以拜登才會衝口而出講出美軍所提結論。但對此問題關鍵是在簡報時，不可能瞞著「國安會」與「國務院」，而這兩方觀點為何？

最後，張競談到，結果此時傳出拜登染疫訊息，但大陸國家主席習近平卻是迅速致電問候，讓人明暸到：「要通話隨時可通，而雙方到現在尚未通聯對話，其實是政治交易還沒談攏啊！」這不是擺明在戳穿美國不斷放話即將通聯所耍手段嗎？