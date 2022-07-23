謝克洋的「抓堅」行動遭組擋，過程中甚至偶有推擠，讓他氣憤質問對方「哪個分局的？」（圖／翻攝自謝克洋臉書）

克洋抓堅日記

民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋昨日（22）赴楊梅區奉天宮現場「堵人」，拿出一組「論文產生器」要送給林；但林完全不予理會、掉頭就走，謝更遭現場疑似便衣警察的黑衣人士動手阻擋，讓謝氣憤開嗆：「憑什麼擋我？哪個分局的？敢不敢說？不要當政府的利器，不要當政府的鷹犬！」

謝克洋日前發起「克洋抓堅日記」活動，表示每天都會到林智堅出席的活動現場堵人，要讓林正視自己的論文爭議。林昨日赴楊梅區奉天宮參拜關聖帝君，謝也來到現場。謝拿出一組電腦鍵盤「Ctrl+C+V」按鍵，稱這是桃園市民花了817元做的「論文產生器」，要託他拿給林。

林智堅進入奉天宮後，謝克洋在宮廟外大喊：「竹科管理局已經宣布你的論文沒有經過授權，林智堅要不要出來說明這件事啊？」隨後就遭疑似便衣警察的黑衣人士攔阻，讓謝激動大喊「請你不要攔住我！」並對著宮廟大喊：「有人花了817塊要送你這個論文產生器，上面有Ctrl+C、Ctrl+V，是你擅長的方式，是你擅長寫論文的方式！」卻又被該黑衣人不斷攔阻，過程中甚至偶有推擠，讓謝大罵：「你們擋什麼擋？為什麼可以擋我？憑什麼可以擋我？你們這些人太誇張了我跟你講！」更直接詢問「哪個分局的？」對方卻一語不發。

對此，謝克洋表示，林智堅對他與桃園市民的訴求依舊理都不理，掉頭就走。謝更痛批，有幾位警察不知是否政權打手當到麻木不仁了，在他表達意見的過程對他阻擋甚至動手推擠，這些舉動讓他感到非常遺憾，因為這擠壓的不僅是他一個人，而是台灣人表達意見的自由。