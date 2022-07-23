桃園市21歲簡姓男子6月28日騎車行經桃園區萬壽路2段，1輛堆高機疑似駕駛卸載時，將牙叉正對馬路，導致簡男撞上後傷重不治。(翻攝照片)

桃園市21歲簡姓男子6月28日騎車行經桃園區萬壽路2段，1輛堆高機疑似駕駛卸載時，將牙叉正對馬路，導致簡男撞上後傷重不治。(翻攝照片)

桃園市21歲簡姓男子6月28日騎車行經桃園區萬壽路2段，1輛堆高機疑似駕駛卸載時，將牙叉正對馬路，導致簡男撞上後傷重不治。姊姊在臉書發文，指弟弟招魂、頭七都叫不回來，希望公布事實，還他公道。當時事發後，警方已將陳姓大貨車司機及張姓堆高機駕駛依過失致死罪嫌送辦。

姊姊發文表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的一時疏忽、貪圖方便，造成了終身的遺憾！媽媽要一輩子活在失去弟弟的喪子之痛，然而肇事者卻連一句道歉、慰問都沒有。網路上的不完整報導以及酸民的輿論，已對被害者家屬造成二次傷害。

弟弟生前向來愛打抱不平，一定不能接受被誤解，所以招魂、頭七都叫不回來，肯定有許多的不甘心，所以我決定站出來將事實真相還原，還弟弟一個公道！

姊姊說，當天弟弟從龜山騎車要前往桃園的銀行面試，行經三民路與萬壽路二段，紅燈剛起步19秒就被「堆高機牙叉斷頸。當天送醫急救，因傷勢太過嚴重，當下安排緊急手術。長達約9小時的手術，家人在手術室外心急如焚，不斷向上天祈求保佑弟弟渡過難關，在18點許弟弟宣告死亡，我們連弟弟最後一面都沒有見到，一句話也說不到，要家人怎麼接受？ 然而肇事者在哪裡？ 一條人命在你們手上就這麼消失了，你們有沒有那麼一點良心？」

姊姊又說，到交通隊做筆錄時，警員告知相驗時間約15點至17點，肇事者在現場跟我們長達2小時的時間，居然連一句慰問、道歉都沒有？ 請問你們心裡都沒有那麼一點愧疚嗎？於治喪期間，肇事者的保險公司打電話過來詢問：想知道家屬現在有甚麼想法？ 肇事者本人傳簡訊告知想上香，請問你們知錯了沒有？ 道歉了沒有？ 還是你們就是打從心裡不認為你們有錯？ 或是處理這樣的事情已是常態？ 談完和解就獲得輕判？ 台灣的法律究竟是保護被害者還是加害者？ 在法律來看是過失致死罪，於家屬來看根本就是蓄意謀殺，明知堆高機不能上路、明知牙叉不能升起朝向道路，卻還要這麼做，是抱著什麼樣的心態這麼做？

她提到，相信肇事者最後在法庭上一定會道歉，是為了減輕其刑而道歉並不是真心誠意的道歉，這句道歉是你們欠我弟弟的，不代表我們原諒你，我們寧可不要和解金，只想換取你們多一點的刑期，讓你們嚐嚐與家人分離的滋味，幾年過後你們還有機會與家人團聚，然而我們卻一輩子見不到弟弟了，弟弟才20歲，人生才正要開始，誰給我弟弟一個活下來的機會？ 誰給我們跟弟弟好好說再見的機會？ 這事件時間久了就被淡忘了，但對家屬是永久的傷痛！

姐姐又寫到，弟弟從小獨立乖巧、成績優異，是個非常優秀的孩子，假日都會到市場幫忙，分擔媽媽的辛苦，上了大學也是怕媽媽負擔太大，半工半讀減輕媽媽的壓力，這次弟弟還拿到交換學生的資格，學校才剛放暑假，弟弟就到銀行投履歷，也接到了台灣銀行通知去面試，不曾想過會在途中遭遇死劫，讓爺爺、奶奶、媽媽承受白髮人送黑髮人的錐心之痛！

警方指出，已將陳姓大貨車司機、以及張姓堆高機駕駛依過失致死罪移送桃園地檢署偵辦，詳細死因將由檢方相驗後釐清。