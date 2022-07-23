台61線曾文溪大橋位置圖。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台61線西濱快速公路進入台南境內後，需先下十份交流道，繞行市173線再轉國姓大橋才能南行，被在地里長直指「繞了一大彎」。台南市政府向中央爭取新建曾文溪大橋已經獲得核准，預定2026年完工後，台61線即可直通台江大道，便於快速連結國道8號、台86線等快速道路，完成大台南地區四橫三縱路網的最後一塊拼圖。

市長黃偉哲強調，考量安全及曾文溪口開闊的地景與自然風光，市府不僅爭取橋梁結構防海風、鹽害、潮水侵襲，也希望基於景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，並適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

七股區三股里長黃仙立表示，目前台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉國姓大橋後才能到達，等於繞了一大彎，地方期盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅方便在地居民前往市區時，不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市的安南、安平及中西等區，可節省許多時間，並帶動台南的繁榮發展。

重機車友魏嘉良也指出，台61線貫穿中北部各縣市，相當適合作為重機旅遊路線，但是到了台南境內後，便無法再順利南下，必須繞行市173線再轉上國姓大橋，大大妨害了行車順暢度，相當可惜。

市府說，曾文溪大橋建設經費66.36億元，行政院國家發展委員會於2020年1月29日通過建設計畫，並開始編列預算，計畫從台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，全案預計2026年完工。

市府還認為，為配合西濱快速公路曾文溪橋的建設，除市區最重要的台江大道已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接外，市府還協助包括都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，都市計畫個案變更預計2022年8月底發布實施，加速建設的推動。