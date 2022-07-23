【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本人愛吃鰻魚料理，尤其是接近夏季土用丑日之際，在超市、賣場更是處處可見相關海報標語，提醒大家吃鰻魚的好日子要到了。

所謂「土用」指的是立春、立夏、立秋、立冬前18～19天，在這期間若遇到以12地支為周期計算的「丑日」便為「土用丑日」。依年份不同，夏季土用丑日可能為立秋前18天的某1日或2日，接近大暑節氣，也被認為是炙熱難耐的時候。

為什麼會在暑氣旺盛的土用丑日品嘗鰻魚呢？相傳源自江戶時代奇才平賀源內提出的行銷手法。他運用在丑（USHI）日吃帶「U」發音的食物對身體有益的說法（鰻魚的日文即是UNAGI），建議當時某家夏季生意差的鰻魚店，於店門口張貼「今天是土用丑日」的標語，成功帶動銷量，後來其他店家紛紛跟著效仿漸漸普及。也由於鰻魚富含多種維生素，能夠預防夏日倦怠、改善食慾不振，日本人至今仍保有在當天吃鰻魚的習慣。

2022年共有2次夏季土用丑日，分別在7月23日、8月4日，一般習慣在第一個土用丑日（一之丑）吃鰻魚。而要品嘗最新鮮最道地的鰻魚，當然就要往產地走，本篇推薦位於靜岡、愛知縣內的日本2大鰻魚產地，快來看看它們各自具備什麼樣的魅力吧！

▌養殖鰻魚的發源地 靜岡縣濱松市

靜岡縣濱松市被視為日本鰻魚養殖業的發源地，最早可追溯至上百年前的明治時代，由於濱名湖（濱松）周邊擁有豐富地下水可供應養殖漁業，加上該湖及附近的天龍川可以捕獲大量鰻苗、日照時間長氣候溫暖適合鰻魚生長、地處東京及大阪兩都市間運輸機動性高等因素，讓鰻魚養殖業盛行。結合縣內其他鰻魚產地創造出的高產量，更曾在昭和時代讓靜岡縣成為鰻魚生產業霸主，產量約占全國7成。

此外，濱松鰻魚也被日本環境省認定為百大香味風景（かおり風景100選），從市內上百家鰻魚料理店中飄散出的香氣勾人食慾。也因為這裡位於關東與關西之間的中間點，還可以品嘗到東西方兩種蒲燒料理法，「關東風」習慣不沾佐料烤過一次後，再將鰻魚清蒸，最後沾上醬汁燒烤，口感柔嫩。而「關西風」則是全程火烤，因沒有經過蒸的程序，口感較為香脆，各具獨道風味。

▌鰻魚產量位居全日本市町村第一 愛知縣一色町

愛知縣一色町是全日本所有市町村中最大的鰻魚出產地，佔日本全國2成產量，換言之，每5條日本國產鰻魚中，就有1條源自該町，其地位可想而知。

帶動一色町養鰻業快速發展的契機為昭和34年（1959年）的伊勢灣颱風，當時的劇烈雨勢造成町內田園地區受損，後來將稻田改成鰻魚養殖池，才讓養鰻業漸漸興盛。

有別於其他地區的鰻魚養殖業大多取用地下水，一色產鰻魚主打引用矢作川水資源、以不投放藥物為原則在接近自然的環境中飼養長大，富含優質脂肪，外皮相當柔軟，深受饕客喜愛。

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