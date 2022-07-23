據五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（Defense Visual Information Distribution Service, DVIDS）網說，美國第1騎兵師第3裝甲旅級戰鬥隊（ABCT）的戰車、聯合輕型戰術車（JLTV）和其他設備21日已經抵達比利時安特衛普-布魯日港，該部隊隨後將開始部署到歐洲各個任務區。

該旅級戰鬥隊，自美國德州聖體市（Corpus Christi）的港口裝載入商業貨輪ARC Integrity號，一支由以下單位：第21戰區維持司令部（21st Theater Sustainment Command）、第598運輸旅(SDDC)和比利時軍隊，所派員組成的專家團隊密切合作，協調設備的接收、排程和後續的路上運輸安排。

第3裝甲旅級戰鬥隊目前已將大約4,200名士兵和2,700件裝備轉移到歐洲戰區，已輪調即將回美國的第3步兵師第1裝甲旅，該旅的到來表明了美軍對歐洲及其北約盟國應對烏克蘭入侵的堅定承諾。

而安特衛普-布魯日港是世界上最大和最繁忙的海港之一，與美軍有十分悠久的合作傳統。第838運輸營指揮提爾曼（J.D. Tillman）說：「它是世界上最有能力的港口之一，我們與我們的比利時盟友建立了良好的合作夥伴關係。有鑑於其人員的專業度以及能快速銜接鐵路、商業運輸和駁船等複合性運輸方案，安特衛普對於美國陸軍和我們的北約盟國來說仍然是一個具有戰略意義的重要海港。」