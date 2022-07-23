民進黨台北市長參選人陳時中日前在萬華龍山寺參拜祈福時，民眾現場進行陳抗卻遭警方直接架走，引起各界討論。國民黨立委李貴敏質疑，警政署說警力吃緊不足以支應跟騷問題和動物保護工作，現在卻有人力、花公帑當陳時中隨扈，怒批「難道陳時中還沒當選就已經高百姓一等嗎？」

李貴敏昨（22）日在臉書表示，民眾向陳時中陳情結果遭警方架走，陳時中與警方都應說明把百姓架走的法令依據為何？只有陳時中可以在該處的依據又是什麼？「其他人不行嗎？難道陳時中還沒當選就已經高百姓一等嗎？」

李貴敏指出，警政署過去說警力吃緊，無法支應跟騷問題和動物保護工作，就算如今警力充沛，治安、百姓生命安危等難道就不重要嗎？她認為，陳時中如今只是一位卸任官員，還沒正式登記參選，就可以擁有總統級維安，「民眾未來是不是不可以頂撞或有不同意見？難不成民眾不准跟陳時中理念不同嗎？」

李敏質疑，民眾被架離的法令依據是什麼？陳時中及其團隊限制民眾言論自由或行動自由的根據又是什麼？「難道如今民進黨全面執政，就可以不要理會憲法，不管人民的自由、基本人權了嗎？那和專制獨裁又有什麼兩樣？」

關於參選人維安問題，台北市警察局長楊源明日前說明，警察局有向蔣萬安、陳時中陣營接洽，目前陳時中申請2名隨扈，已於7月18日將隨扈配給陳時中，蔣萬安還在評估，若需要會提出申請。