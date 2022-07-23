台中23歲無業的羅姓男子日前7月中旬在網紅臉書直播突嗆要槍殺台中市長盧秀燕，此語一出立即引發直他網友注意，進而報警，警方獲報後立即在5小時後將他緝拿到案，羅男聲稱是一時情緒激動才出此言，訊後警方也依刑法恐嚇罪將他移送。

近期美國連續發生多起槍擊事件，日本前首相亦遭到槍手伏擊身亡，日前我國南投地區也發生重大槍擊殺人案件，接二連三的暴力槍擊事件已造成社會上人心惶惶；台中市警局刑警大隊七月中旬接獲民眾報案，指稱有年輕男子在某網紅臉書互動直播突然嗆聲要槍殺盧市長。

警方獲報後，不敢輕忽，立即組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，在科偵隊努力抽絲剝繭下，鎖定羅姓男子涉有重嫌，在五小時內即前往羅男住處將其逮捕。

羅男到案時表示，因有感於當前國際情勢不穩，基於對社會現況不滿，一時情緒激動而公開發表違法言論，已感到十分懊悔，警方在羅嫌住處搜查，並未發現可疑槍枝及其他犯案工具，警詢後依法將其移送台灣台中地方檢察署偵辦。

據悉盧秀燕獲悉此事，雖然感到震驚，但更關心羅男的家庭處境，瞭解詳情後表示不願追究；也肯定市警局迅速破案的用心，並期勉警察同仁持續守護城市，帶給市民更多的幸福及安心。