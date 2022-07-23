信邦(3023)上半年稅後盈餘為14.39億元，年增17.62%，為歷年同期新高，每股盈餘為6.13元；儘管下半年全球產業變數不少，信邦表示，依客戶需求來看，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高。

信邦因客戶需求穩定，第2季合併營收74.77億元，季增7.39%，年成長17%，單季合併毛利率25.61%，較第1季減少0.11個百分點，年減0.18個百分點，單季稅後盈餘7.58億元，季增11.43%，年成長19.01%，為單季歷史新高，單季每股盈餘為3.22元。

信邦上半年合併營收144.39億元，年成長16.61%，為歷年同期新高，合併毛利率25.66%，年減0.26個百分點，營業淨利為16.42億元，年成長6.94%，稅後盈餘14.39億元，年成長17.62%，為歷年同期新高，每股盈餘6.13元。

信邦表示，第2季合併毛利率較第1季減少0.11個百分點，主要是產品組合影響，消費性產業之比重較第1季增加1.68個百分點，合併營業費用受惠於運費調降及費用的管控，單季合併營業費用率較第1季減少0.81個百分點，合併營業外損益受惠於新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，單季合併營業外利益較第1季增加3843萬8000元；第2季及上半年合併毛利率較去年同期分別減少0.18個百分點及0.26個百分點，係受原物料成本上漲所影響；合併營業費用率較去年同期分別增加0.22個百分點及0.77個百分點，為人員擴增、業務開發費用增加及運輸費用上漲所造成；合併營業外損益受惠於新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，合併營業外利益較去年同期分別增加1億886萬元及2億1078萬元；第2季及上半年稅後盈餘較去年同期分別成長19.01%及17.62%，優於營收的成長率。

展望第3季，信邦表示，儘管下半年全球產業變數不少，依客戶需求來看，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高，下半年業績亦可望比上半年好。